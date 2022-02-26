В Киеве снаряд попал в жилой дом
В районе киевского аэропорта Жуляны снаряд попал в жилой дом. Видео с моментом взрыва опубликовал телеграм-канал Mash.
В районе киевского аэропорта Жуляны, по предварительной информации, снаряд попал в жилой дом. Видео с моментом взрыва опубликовал телеграм-канал Mash.
«У нас дырка, просто в зале дырка!» — прокомментировала жительница квартиры.
Судя по данным с камеры видеонаблюдения, снаряд попал в дом в субботу, 26 февраля в 9:08.
По информации ГСЧС Украины, погибших и пострадавших нет.