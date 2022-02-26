В Касимове сгорел памятник культуры «Дом Ергакова»

В Касимове вечером 25 февраля сгорел памятник культуры регионального значения. Об этом сообщает паблик «Типичный Касимов».

В Касимове вечером 25 февраля сгорел памятник культуры регионального значения. Об этом сообщает паблик «Типичный Касимов». По словам очевидцев, пожар прроизошел в 17 часов, у здания на улице Уткина, 12 загорелась кровля. Возгорание удалось ликвидировать почти через час.

Дом сейчас пустует, он был расселен в 2019 году. Здание является памятником культуры регионального значения. В 2021 году здание передали в безвозмездное пользование касимовской епархии.

Напомним, ранее в МЧС сообщили, что информации о пострадавших не поступало.