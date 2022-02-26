В Канищеве спасли двух замурованных в подвале собак

В Рязани на улице Интернациональной в подвале оказались замурованными собаки. Пост об этом опубликовала Служба по контролю за безнадзорными животными.

В Рязани на улице Интернациональной в подвале оказались замурованными собаки. Пост об этом опубликовала Служба по контролю за безнадзорными животными.

«Канищево! Срочно! На Интернациональной замуровали собаку! В подвале жили собаки, жители или неизвестно кто заварили решеткой дырку в подвал, одна собака не успела убежать! Уже неделю она там. По ночам гавкает и скулит», — сообщалось в посте.

В пресс-службе мэрии рассказали, что, по словам руководителя ЖКХ, УК выпустила двух собак из подвала.