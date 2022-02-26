Телеканал «Пятница» перестанет показывать программу «Орел и решка»
В России перестанут показывать программу о путешествиях «Орел и решка». Шоу выходило на телеканале «Пятница».
В России перестанут показывать программу о путешествиях «Орел и решка». Шоу выходило на телеканале «Пятница».
«Пятница» приняла решение о прекращении сотрудничества с украинским продакшеном программы, сообщили в пресс-службе вещателя. Как заявили там, «в текущей ситуации дальнейшее производство проекта не представляется возможным».
Ранее было прекращено сотрудничество с Мариной Гранкиной — продюсером продакшена TeenSpirit, производящего проект «Орел и решка».