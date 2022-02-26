США выделят 600 миллионов долларов Украине
Президент США Джо Байден поручил Госдепу выделить Украине помощь на 600 миллионов долларов, в том числе в сфере обороны на 350 миллионов. Текст документа распространила пресс-служба Белого дома, сообщает РИА Новости.
Президент США Джо Байден поручил Госдепу выделить Украине помощь на 600 миллионов долларов, в том числе в сфере обороны на 350 миллионов. Текст документа распространила пресс-служба Белого дома, сообщает
В меморандуме, который подписал президент США, госсекретарю поручено предоставить предоставить немедленную военную помощь Украине.
Госсекретарь должен определить, соответствует ли интересам США предоставление безвозмездной помощи стране на сумму 250 миллионов долларов. Предметы обороны и услуги военного министерства оценили в 350 миллионов долларов. В том числе туда входят обучение и тренировки.