Рязанцам напомнили о рейдах Госавтоинспекции

В Рязани полицейские останавливают автомобили с нарушениями светопропускаемости стекол. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
За это нарушение законодательством предусмотрена административная ответственность. Штраф составляет 500 рублей.
За минувшие сутки к ответственности привлекли 107 водителей. Им назначили штрафы.
Также 25 февраля сотрудники ДПС ГИБДД остановили автомобиль BMW с тонированными стеклами. При проведении замеров светопропускаемости выяснилось, что она не соответствует требованиям законодательства. 26-летний водитель ранее уже был остановлен за аналогичное правонарушение. Он должен был либо устранить тонировку с автомобиля, либо полностью отказаться от поездок на нем. Мужчина не выполнил требования. На него наложили административный штраф.
УМВД России по Рязанской области предупреждает, что за невыполнение законных требований сотрудников полиции законодательством предусмотрено наказание вплоть до административного ареста на срок до 15 суток либо административный штраф от 2000 до 4000 рублей.