Российские военные уничтожили дамбу, перекрывавшую Северо-Крымский канал
Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что российские военнослужащие уничтожили дамбу, которая перекрывала Северо-Крымский канал. Он добавил, что работа по возвращению днепровской воды на полуостров продолжается.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что российские военнослужащие уничтожили дамбу, которая перекрывала Северо-Крымский канал. Он добавил, что работа по возвращению днепровской воды на полуостров продолжается.
Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.
В мае 2014 года Украина в одностороннем порядке перекрыла воду, поступавшую в Крым из Херсонской области. Ранее Северо-Крымский канал обеспечивал до 90% потребностей полуострова.