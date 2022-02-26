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Российские военные уничтожили дамбу, перекрывавшую Северо-Крымский канал
Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что российские военнослужащие уничтожили дамбу, которая перекрывала Северо-Крымский канал. Он добавил, что работа по возвращению днепровской воды на полуостров продолжается.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что российские военнослужащие уничтожили дамбу, которая перекрывала Северо-Крымский канал. Он добавил, что работа по возвращению днепровской воды на полуостров продолжается.

Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

В мае 2014 года Украина в одностороннем порядке перекрыла воду, поступавшую в Крым из Херсонской области. Ранее Северо-Крымский канал обеспечивал до 90% потребностей полуострова.