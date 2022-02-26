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Полеты в Россию из Болгарии, Польши и Чехии ограничат
Россия ограничит полеты компаний Болгарии, Польши и Чехии после такого же решения властей этих стран. Об этом объявили в Росавиации, сообщает РИА Новости.

Россия ограничит полеты компаний Болгарии, Польши и Чехии после такого же решения властей этих стран. Об этом объявили в Росавиации, сообщает РИА Новости.

«В связи с недружественными решениями авиационных властей Болгарии, Польши и Чехии с 26 февраля 2022 года с 15:00 по московскому времени для авиаперевозчиков указанных государств и (или) зарегистрированных в них вводятся ограничения на выполнение полетов в пункты на территории РФ, включая транзитные полеты через воздушное пространство РФ», — говорится в сообщении.

Росавиация добавляет, что решение приняли в ответ на запрет на выполнение на и с территории этих государств всех гражданских полетов воздушных судов российских авиаперевозчиков.

Полеты из этих государств могут осуществляться только по специальному разрешению. Его может выдать Росавиация или МИД России.