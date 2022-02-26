Гинцбург рассказал об эффективности «Спутника V» против «тяжелого» омикрона

Глава Центра «Гамелеи» Александр Гинцбург отметил, что эффективность «Спутника V» против «тяжелого» омикрона составляет 89%. Об этом он заявил
Эффективность вакцины «Спутник V» против тяжелого течения коронавируса, вызванного омикрон-штаммом, по последним данным, составляет около 89%.
«Могу сообщить последние данные, что эффективность «Спутника V» по отношению к тем вариантам «омикрона», которые последние месяцы у нас циркулируют, по совместным данным с ведущими клиниками Москвы и по нашему сиквенсу. Если человек был провакцинирован «Спутником V», защита от госпитализации и тяжелых случаев составляет порядка 89%, а если он пробустирован, то порядка 93-94%", — рассказал Гинцбург.
По его словам, защита от заражения сейчас составляет около 56%. Предполагается, что этот показатель повысит назальная форма вакцины.