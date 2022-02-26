Байден заявил об «альтернативе» масштабным санкциям в отношении России

Президент США Джо Байден заявил, что альтернативой введению масштабных санкций Запада против России из-за событий на Украине стало бы начало «третьей мировой войны». Об этом сообщает РИА Новости.

Президент США Джо Байден заявил, что альтернативой введению масштабных санкций Запада против России из-за событий на Украине стало бы начало «третьей мировой войны». Об этом сообщает РИА Новости.

«У вас есть два варианта: начать третью мировую войну и физически отправиться на войну с Россией, либо гарантировать, что страна, которая столь сильно нарушает международное право, заплатит цену за то, что делает это», — сказал Байден журналисту и актеру Брайану Тайлеру Коэну на его YouTube-канале.

По словам Байдена, происходящее на Украине будет иметь последствия для России как в ближайшем, так и в далеком будущем. Он добавил, что страна «заплатит серьезную цену».