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Абрамович передал «Челси» попечителям благотворительного фонда клуба
Российский бизнесмен Роман Абрамович заявил, что передал управление футбольным клубом «Челси» попечителям одноименного благотворительного фонда. Об этом сообщается на сайте клуба.

Российский бизнесмен Роман Абрамович заявил, что передал управление футбольным клубом «Челси» попечителям одноименного благотворительного фонда. Об этом сообщается на сайте клуба.

По словам Абрамовича, он почти 20 лет владения клубом рассматривал свою роль «как хранителя, чья работа заключается в обеспечении того, чтобы мы были настолько успешными, насколько можем быть, а также строили будущее, одновременно играя позитивную роль в наших сообществах».

Он отметил, что всегда принимал решения исходя из интересов клуба и поэтому сегодня передает управление и заботу о «Челси» попечителям благотворительного фонда.

«Я считаю, что в настоящее время они находятся в лучшем положении, чтобы заботиться об интересах клуба, игроков, персонала и болельщиков», — сообщил Абрамович.

Абрамович владеет «Челси» с 2003 года. В 2021-м клуб выиграл Лигу Чемпионов, повторив успех 2012 года.