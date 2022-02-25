Женщина, погибшая на кладбище в Рязани, была многодетной матерью
Погибшей было 46 лет, у нее остались муж и четверо детей.
Женщина, погибшая на кладбище в Рязани, была многодетной матерью. Об этом пишет «Новая газета».
Тело женщины нашли днем на Новогражданском кладбище. Труп был повешенным.
По информации издания, тело находилось около могилы матери женщины, которая умерла полтора года назад.
Погибшей было 46 лет, у нее остались муж и четверо детей. Женщина жила в Горроще.
Следователи начали проверку.
Фото «Новая газета»