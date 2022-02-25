Зеленский заявил, что «рано или поздно» начнется диалог между Россией и Украиной
Ранее Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации на Украине. Ее проведут в течение 90 дней.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «рано или поздно» начнется диалог между Россией и Украиной о прекращении боевых действий. Об этом передает
Ранее Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации на Украине. Ее проведут в течение 90 дней.Напомним, утром в четверг, 24 февраля, на Украине началась специальная военная операция России.