Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров
Зеленский заявил, что вторжение на Украину — это начало войны против единства Европы.
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину сесть за стол переговоров. Об этом он сообщил в своем обращении.
Зеленский заявил, что вторжение на Украину — это начало войны против единства Европы.
«Хочу еще раз обратиться к Президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров. Чтобы остановить гибель людей», — сказал президент Украины.