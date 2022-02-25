Западные СМИ сообщили, что Зеленского вывезли в бункер
Президента вывезли в бункер, потому что войска России приближаются к Киеву.
Телеканал CNN сообщил, что президента Украины Владимира Зеленского вывезли в бункер в целях безопасности. Об этом пишет «
Отмечается, что президента вывезли в бункер, потому что войска России приближаются к Киеву.
Не уточняется, где именно находится бункер. Как сообщило издание, премьер Италии заявил, что Зеленский не вышел с ним на связь, хотя были согласованы переговоры.
После этого из киевского аэропорта «Жуляны» вылетел некий борт, хотя небо в Украине закрыто.