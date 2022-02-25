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Западные СМИ сообщили, что Зеленского вывезли в бункер
Президента вывезли в бункер, потому что войска России приближаются к Киеву.

Телеканал CNN сообщил, что президента Украины Владимира Зеленского вывезли в бункер в целях безопасности. Об этом пишет «МК».

Отмечается, что президента вывезли в бункер, потому что войска России приближаются к Киеву.

Не уточняется, где именно находится бункер. Как сообщило издание, премьер Италии заявил, что Зеленский не вышел с ним на связь, хотя были согласованы переговоры.

После этого из киевского аэропорта «Жуляны» вылетел некий борт, хотя небо в Украине закрыто.