Юрия Дудя попросили признать иностранным агентом
С просьбой проверить данные СМИ об иностранном финансировании Юрия Дудя к Генпрокуратуре и Минюсту обратилась лига безопасного интернета.
Юрия Дудя попросили признать иностранным агентом. Об этом передает ТАСС.
С просьбой проверить данные СМИ об иностранном финансировании Юрия Дудя к Генпрокуратуре и Минюсту обратилась лига безопасного интернета. Если информация подтвердится, у ведомств попросили признать его иноагентом.
Ранее Дудя оштрафовали за пропаганду наркотиков.