В WhatsApp появится новая функция
Отмечается, что функция на стадии разработки, но уже будет доступна в следующем обновлении.
В десктопной версии мессенджера WhatsApp появится новая функция. Она позволит реагировать на сообщения и получать уведомления о реакциях собеседников, сообщил портал
Отмечается, что функция на стадии разработки, но уже будет доступна в следующем обновлении. На сообщения можно будет отреагировать шестью разными смайликами.
Пользователи смогут отправлять реакции с помощью специальной кнопки, которая будет отображаться в чате.