В выходные в Рязанской области ожидаются «температурные качели»
После морозов в регионах ЦФО ожидается циклон, который принесет потепление и перепады температур воздуха.
В выходные в Рязанской области ожидаются «температурные качели». Об этом передает
После морозов в регионах ЦФО ожидается циклон, который принесет потепление и перепады температур воздуха.
По словам синоптиков, 26-27 февраля от-2, -4 градусов ожидается ночью до +1,+4 градусов днем. Отмечается, что в ночь на понедельник может похолодать.