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В выходные в Рязанской области ожидаются «температурные качели»
После морозов в регионах ЦФО ожидается циклон, который принесет потепление и перепады температур воздуха.

В выходные в Рязанской области ожидаются «температурные качели». Об этом передает ТАСС.

После морозов в регионах ЦФО ожидается циклон, который принесет потепление и перепады температур воздуха.

По словам синоптиков, 26-27 февраля от-2, -4 градусов ожидается ночью до +1,+4 градусов днем. Отмечается, что в ночь на понедельник может похолодать.