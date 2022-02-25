В Скопинском районе «Митсубиси» сбил двух пешеходов на обочине
Женщины получили травмы, им оказали медпомощь.
В Скопинском районе «Митсубиси» сбил двух пешеходов на обочине. Об этом
Авария произошла в четверг, 24 февраля, в 17:10 на автодороге в направлении села Новая Деревня. 28-летняя жительница Скопинского района на Mitsubishi Lancer наехала на двух женщин 50 и 27 лет.
Жительницы Скопинского района шли по правой обочине по ходу движения машин.
Женщины получили травмы, им оказали медпомощь. Проводится проверка.