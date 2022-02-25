В Рязанской области за сутки коронавирусом заразились 924 человека

Госпитализировали за сутки 124 человека.

В Рязанской области за сутки коронавирусом заразились 924 человека. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего с начала пандемии ковидом заболели 98 567 человек. Госпитализировали за сутки 124 человека. Выздоровели за сутки 1 648 человек, всего — 80 566. Умерли за сутки восемь человек, всего — 3 013.

В России за сутки зарегистрировали 123 460 новых случаев COVID-19, всего с начала пандемии — 16 052 028. Выздоровели за сутки 167 310 человек, всего — 13 139 971. Умерли за сутки 787 человек, всего — 349 365.