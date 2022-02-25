В Рязанской области продлили режим самоизоляции и ночную работу общепита до 27 марта
Режим самоизоляции обязаны соблюдать заболевшие коронавирусом и с подозрением на него, а также те, кто контактировал с зараженными. Кроме того, запрет касается граждан старше 60 лет, которые не вакцинировались.
В Рязанской области продлили режим самоизоляции и ночную работу общепита до 27 марта. Соответствующее распоряжение губернатора о режиме повышенной готовности официально опубликовали в пятницу, 25 февраля.
Режим самоизоляции обязаны соблюдать заболевшие коронавирусом и с подозрением на него, а также те, кто контактировал с зараженными. Кроме того, запрет касается граждан старше 60 лет, которые не вакцинировались.
Кафе, рестораны и бары продолжат работать до 3 часов ночи. Ранее они закрывались в 23 часа. С 3:00 до 6:00 заведения смогут работать только навынос.