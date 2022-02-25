В Рязанской области пожарные и медики помогли москвичам на дороге

У москвичей на дороге сломалась машина, своими силами завести автомобиль не удалось.

В Захаровском районе пожарные и медики помогли москвичам, у которых сломалась машина на дороге. Об этом пишет ИД « Пресса ».

У москвичей на дороге сломалась машина, своими силами завести автомобиль не удалось.

Пожарная машина притащила машину на стоянку райбольницы. Главврач разрешил москвичам переночевать в палате терапевтического отделения. Всех напоили чаем, успокоили, медпомощь не потребовалась. «Машина, хоть и неновая, но никогда не подводила. А тут встали! Ошибка какая-то загорелась на приборе. Часа три „уговаривали“ автомобиль поехать, но все бесполезно», — рассказала пассажирка машины.

Она отметила, что после произошедшего москвичи позвонили в 112 и постарались объяснить, где находятся. Помощь приехала через 15 минут после звонка.