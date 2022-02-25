В Рязанской области ожидаются мокрый снег и дождь
Температура воздуха ночью по области -6,-1 градус, днем ожидается -1,+4 градусов.
В Рязанской области ожидаются дождь и мокрый снег. Прогноз погоды
В субботу, 26 февраля, на территории Рязанской области будет облачно с прояснениями. Ночью ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега, а днем — преимущественно в виде дождя. На дорогах местами сохранится гололедица.
Ветер южного направления будет переходить на северно-западный, скоростью 4-9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью по области -6,-1 градус, днем ожидается -1,+4 градусов.