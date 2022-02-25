В рязанских и тульских автосалонах выросли продажи новых машин

Отгрузки машин в российские дилерские центры приостановили Audi, General Motors, Volkswagen, Skoda и Jaguar Land Rover. Свое решение руководство компаний объяснило военными действиями на Украине и падением рубля.

В рязанских и тульских автосалонах увеличились продажи новых автомобилей. Как сообщили РЗН. Инфо в дилерских центрах, спрос повысился в пятницу, 25 февраля. Его связывают с возможным ростом цен и отказом крупных иностранных компаний от поставок.

Как пишут « Ведомости », отгрузки машин в российские дилерские центры приостановили Audi, General Motors, Volkswagen, Skoda и Jaguar Land Rover. Свое решение руководство компаний объяснило военными действиями на Украине и падением рубля. Издание «Подъем» также говорит о прекращении поставок подержанных автомобилей из Японии.

Журналисты со ссылкой на аналитиков предупреждают о возможном сильном росте цен на авто в России. «Подъем» также утверждает, что подорожают машины, которые уже везут на судах во Владивосток. Из-за скачка курса за авто придется доплатить от 200 тысяч рублей.