\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 26
-1°
Вск, 27
-1°
Пнд, 28
ЦБ USD 83.55 -3.38 26/02
ЦБ EUR 93.6 -4.17 26/02
Нал. USD 81 / 85.20 16:06
Нал. EUR 91 / 95.00 16:06
Новости
Публикации
Что изменилось в транспортной системе Рязани спустя полгода с начала «...
Жалобы на старый разваливающийся общественный транспорт...
24 февраля 2022 12:36
1 403
За что депутаты рязгордумы могут лишиться своих мандатов?
С середины прошлого года рязанская городская дума остае...
22 февраля 14:59
2 395
Рязанки поделились историями родов в перинатальном центре. Эксперт про...
История с трагедией в рязанском перинатальном центре пр...
21 февраля 15:09
1
9 546
Игорь Растеряев о бренде Рязани, концертах на Украине и почему он не и...
В Рязани музыкант Игорь Растеряев дал два концерта в ка...
21 февраля 14:21
4 027
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани обсудили безопасность в образовательных учреждениях и на предприятиях
В городе и области действует режим повышенной готовности для региональных органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В пятницу, 25 февраля, в Рязани прошло заседание антитеррористической комиссии под председательством главы администрации Елены Сорокиной. Об этом сообщил сайт мэрии.

Она отметила, что в городе и области действует режим повышенной готовности для региональных органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Главы администрации и руководители подразделений рассказали об антитеррористической защищенности на объектах социальной сферы, муниципальных предприятиях и транспорте.

Отмечается, что в управлении МКУ «Техобеспечение» находятся 12 административных зданий. Объекты оснащены системой противопожарной безопасности, звуковой сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей. Также здания оснащены системой видеонаблюдения.

С сотрудниками проводят инструктажи, усиливают меры безопасности. В зданиях планируют устроить тренировки по отработке действий при угрозах.

193 муниципальных учреждения Рязани насчитывают 110 детских садов, 67 школ, 15 учреждений дополнительного образования и одно учреждение культуры. Сорокина отметила, что здания проверили на защищенность, осмотрели там подвалы, чердаки, бытовые и подсобные помещения, системы видеонаблюдения, оповещения и эвакуации граждан при и чрезвычайных ситуаций, а также состояния индивидуальных средств пожаротушения и эвакуационных выходов.

Мэр Рязани заявила, что исключается нахождение третьих лиц в зданиях.

Официальные адреса электронной почты перевели на домен государственной информационной системы «Электронная почта». «Информационная система „Электронная почта“ аттестована по требованиям информационной безопасности, в которой реализованы антивирусная проверка входящих сообщений, защита от СПАМа, а также система лингвистического анализа сообщений о совершении террористических атак», — отметила Сорокина.