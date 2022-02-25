В Рязани обсудили безопасность в образовательных учреждениях и на предприятиях

В городе и области действует режим повышенной готовности для региональных органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В пятницу, 25 февраля, в Рязани прошло заседание антитеррористической комиссии под председательством главы администрации Елены Сорокиной. Об этом сообщил сайт мэрии.

Она отметила, что в городе и области действует режим повышенной готовности для региональных органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Главы администрации и руководители подразделений рассказали об антитеррористической защищенности на объектах социальной сферы, муниципальных предприятиях и транспорте.

Отмечается, что в управлении МКУ «Техобеспечение» находятся 12 административных зданий. Объекты оснащены системой противопожарной безопасности, звуковой сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей. Также здания оснащены системой видеонаблюдения.

С сотрудниками проводят инструктажи, усиливают меры безопасности. В зданиях планируют устроить тренировки по отработке действий при угрозах.

193 муниципальных учреждения Рязани насчитывают 110 детских садов, 67 школ, 15 учреждений дополнительного образования и одно учреждение культуры. Сорокина отметила, что здания проверили на защищенность, осмотрели там подвалы, чердаки, бытовые и подсобные помещения, системы видеонаблюдения, оповещения и эвакуации граждан при и чрезвычайных ситуаций, а также состояния индивидуальных средств пожаротушения и эвакуационных выходов.

Мэр Рязани заявила, что исключается нахождение третьих лиц в зданиях.

Официальные адреса электронной почты перевели на домен государственной информационной системы «Электронная почта». «Информационная система „Электронная почта“ аттестована по требованиям информационной безопасности, в которой реализованы антивирусная проверка входящих сообщений, защита от СПАМа, а также система лингвистического анализа сообщений о совершении террористических атак», — отметила Сорокина.