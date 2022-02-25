В Рязани испытают препарат «Лейтрагин» против осложнений от «ковида»

Испытание проведут для установления безопасности и эффективности препарата. Он представлен в виде раствора для ингаляций и используется при лечении госпитализированных пациентов с COVID-19 среднетяжелого течения.

Научный центр биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) получил разрешение на проведение третьей фазы клинических исследований препарата «Лейтрагин», который применяют против осложнений от коронавируса. Об этом передает ТАСС .

Испытание проведут для установления безопасности и эффективности препарата. Он представлен в виде раствора для ингаляций и используется при лечении госпитализированных пациентов с COVID-19 среднетяжелого течения.

В исследовании будут задействованы 630 человек. Мероприятия пройдут на базах 11 медучреждений в разных городах, в том числе в Рязани. Также испытания проведут в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Барнауле, Пятигорске, Кировске и Иванове.