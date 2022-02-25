В Рязани ищут очевидцев смертельной аварии у «М5 Молл»
Очевидцев аварии попросили позвонить по телефону +7 (4912)44-46-08 или обратиться по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом 12 корпус 1.
В Рязани ищут очевидцев смертельной аварии у «М5 Молл». Об этом
Авария произошла 22 февраля, в 10:05 на 183 километре автодороги М5 «Урал». 39-летний рязанец на самосвале Volvo наехал на 38-летнего местного жителя. Он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
От полученных травм пешеход умер в больнице.
Очевидцев аварии попросили позвонить по телефону +7 (4912)44-46-08 или обратиться по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом 12 корпус 1.