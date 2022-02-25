В Российском экспортном центре представили экспериментальный опыт реализации в рязанском регионе программы «Экспортный форсаж+"

Решение о вовлечении студентов в программу призвано повысить интерес будущих выпускников к специальности ВЭД, в том числе, сформировать у них практические навыки в работе по экспортному направлению.

В Российском экспортном центре представили экспериментальный опыт реализации в рязанском регионе программы «Экспортный форсаж+". Об уникальном опыте участия студентов в пилотной акселерационной программе «Экспортный форсаж+" шла речь 22 февраля в рамках вебинара регионального экспортного стандарта 2.0, организованного на площадке Российского экспортного центра.

По словам руководителя рязанского центра экспорта АНО «АРБ» Анатолия Маркина, Рязанская область стала первым регионом, который в инициативном порядке привлек к участию в акселерационной программе студентов местных вузов. Заявку на участие в проекте подали 62 молодых людей, по результатам предварительного отбора к обучению приступили десять студентов, каждого из которых прикрепили к определенной компании с перспективой возможного трудоустройства в будущем. «Совместно с экспертами школы экспорта РЭЦ мы пересмотрели план обучения по программе «Экспортный форсаж». В итоге у нас получился совершенно новый формат программы. Мы трансформировали обучающие модули с учетом потребностей студентов, выстроили взаимодействие наставников и тренеров с начинающими специалистами по внешнеэкономической деятельности», — пояснил Анатолий Маркин.

Он отметил, что решение о вовлечении студентов в программу призвано повысить интерес будущих выпускников к специальности ВЭД, в том числе, сформировать у них практические навыки в работе по экспортному направлению. «Сегодня кадровая обеспеченность — открытый вопрос в многих сферах. Участие студентов в акселерационной программе позволило нам приступить к формированию банка данных потенциальных сотрудников экспортно-ориентированных компаний нашего региона, тем самым помочь предприятиям с подготовленными кадрами», — завершил он.