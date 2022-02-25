В пунктах временного размещения Рязанской области находятся 688 жителей ЛДНР
Среди жителей Донбасса, размещенных в ПВР, находятся 364 ребенка, из них 152 — дошкольного возраста.
В пунктах временного размещения Рязанской области находятся 688 жителей ЛДНР. Об этом
Среди жителей Донбасса, размещенных в ПВР, находятся 364 ребенка, из них 152 — дошкольного возраста. С детьми работают волонтеры-аниматоры и сотрудники ближайших учреждений культуры.
62 человека, в том числе 29 детей, проходят лечение и обследование в больницах региона. Двое взрослых получаются лечение, не связанное с коронавирусом.
Сообщается, что состояние всех пациентов удовлетворительное, а дети госпитализированы со своими матерями.