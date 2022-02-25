В прокуратуре рассказали о результатах проверки в рязанском перинатальном центре

После публикации истории в средствах массовой информации проводилась прокурорская общенадзорная проверка.

Прокуратура рассказала о проверках в перинатальном центре после смерти младенца. Об этом стало известно в пятницу, 25 февраля, на пресс-конференции прокурора региона Ивана Панченкова.

Заместитель прокурора Алексей Дикарев сообщил, что первая проверка была организована по обращению матери погибшего мальчика Вероники Инзиной.

«В результате проверки был выявлен ряд нарушений, вынесены соответствующие постановления, трое должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности», — сказал Дикарев.

По его словам, после публикации истории в средствах массовой информации проводилась прокурорская общенадзорная проверка.

«Были выявлены нарушения в области гинекологии… главному врачу вынесли административное представление», — продолжил Дикарев.

Прокурор добавил, что по факту гибели младенца возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). Он подчеркнул, что ведутся следственные методы для установления всех обстоятельств произошедшего.

Прокурор региона Иван Панченко добавил, что ситуация под контролем и по уголовному делу будет принято правильное законное решение.

«О результатах мы сразу проинформируем», — заключил Панченко.

Напомним, в конце января стало известно, что в перинатальном центре умер новорожденный. До этого он был в коме. После гибели ребенка следователи возбудили уголовное дело, а пострадавшая семья начала искать пострадавших от рук врачей перинатального центра.