В полиции рассказали о рейде в центре Рязани
Рейд направлен на пресечение нарушений транспортными средствами со стеклами, светопропускание которых менее нормативного.
В центре Рязани останавливают водителей для проверки светопропускаемости стекол автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управлении МВД.
В полиции уточнили, что рейд направлен на пресечение нарушений транспортными средствами со стеклами, светопропускание которых менее нормативного.
Ранее о рейде на Первомайском проспекте сообщили рязанские водители.