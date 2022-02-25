В Москве с 28 февраля смягчат коронавирусные ограничения

С 28 февраля отменяют блокировку транспортных карт для жителей старше 60 лет и граждан, имеющих хронические заболевания. Требование о переводе 30 процентов работников на «удаленку» из обязательного переводят в рекомендательное.

В Москве смягчат коронавирусные ограничения. Об этом сообщил Сергей Собянин на своем сайте.

Мэр рассказал, что в столице продолжается снижение заболеваемости «омикроном»: с конца января число новых случаев коронавируса уменьшилось в три раза, а количество госпитализаций сократилось вдвое.

Собянин подписал указ, согласно которому с 28 февраля в Москве отменяют блокировку транспортных карт для жителей старше 60 лет и граждан, имеющих хронические заболевания.

Также требование о переводе 30 процентов работников на «удаленку» из обязательного переводят в рекомендательное.

Ранее Николай Любимов высказался об отмене коронавирусных ограничений в Рязанской области.