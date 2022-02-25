В Москве под окнами жилого дома нашли тело следователя МВД
Женщина-следователь служила в органах с 1992 года и имела звание подполковника.
В Москве под окнами жилого дома нашли тело следователя МВД. Об этом
Инцидент произошел на востоке столицы. В четверг, 24 февраля, на 3-й Владимирской улице под окнами дома нашли тело 48-летней женщины-следователя. Ее экстренно госпитализировали, но врачи не смогли ее спасти.
Сообщается, что следователь служила в органах с 1992 года и имела звание подполковника. В момент произошедшего она находилась не при исполнении.
В ГУ МВД по Москве выясняют обстоятельства произошедшего.