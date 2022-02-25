В Астраханской области таксист изнасиловал и убил 14-летнюю девочку
На допросе мужчина рассказал, что увидел девочку около магазина и предложил подвезти до дома. Он привез подростка на берег реки, изнасиловал, связал руки и сбросил в воду.
В Астраханской области таксист изнасиловал и убил 14-летнюю девочку. Об этом
Тело несовершеннолетней с признаками насильственной смерти нашли 23 февраля на берегу Волги в селе Чаган Камызякского района рыбаки.
Криминалисты обследовали дно реки спецтехникой и нашли личные вещи и мобильный телефон девочки.
По подозрению в убийстве задержали 46-летнего местного жителя, который занимался частным извозом. На допросе он рассказал, что 22 февраля увидел девочку около магазина и предложил довезли ее до дома. Он привез подростка на берег реки, изнасиловал, связал руки и сбросил в воду.
Против мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, сопряженное с изнасилованием»).