Студенты Рязанского агротехнологического университета стали призерами конкурса «Поклон тебе, солдат России!»

В номинации «Соло» приняли участие Ирина Меньшова, Дарья Черносвитова и Петр Соляков. В их исполнении зрители услышали песни «Тишина», «Бессмертный полк» и «Первым делом самолеты».

Студенты Рязанского государственного агротехнологического университета имени П. А. Костычева приняли участие в открытом городском конкурсе-фестивале патриотической песни «Поклон тебе, солдат России!». Лучших выявляли в двух возрастных категориях и трех номинациях.

Студенты Рязанского агротехнологического университета братья Дмитрий и Николай Чижковы под собственный аккомпанемент (Николай — гитара, Дмитрий — аккордеон) исполнили песню «Минуты тишины», за которую жюри единогласно присудило дуэту первое место в номинации «Вокальные группы, хоровые коллективы».

В номинации «Соло» приняли участие Ирина Меньшова, Дарья Черносвитова и Петр Соляков. В их исполнении зрители услышали песни «Тишина», «Бессмертный полк» и «Первым делом самолеты».

Ирина Меньшова, в исполнении которой прозвучала песня «Тишина», заняла третье место в номинации «Соло».

«Открытый городской конкурс-фестиваль патриотической песни „Поклон тебе, солдат России!“ призван содействовать воспитанию любви к Отечеству и родному краю, развитию единого культурного пространства, объединяющего молодежь, и оказывать содействие в творческой самореализации молодых людей», — рассказали в университете.