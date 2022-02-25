Сбербанк сообщил, что офисы и системы работают в штатном режиме
Физическим и юридическим лицам доступны их средства в полном объеме.
Сбербанк сообщил, что системы и офисы банка работают в штатном режиме. Об этом сообщил
В пресс-службе банка заявили, что физическим и юридическим лицам доступны их средства в полном объеме.
В офисах, банкоматах, мобильном приложении не ограничены операции по снятию и пополнению счетов. Отмечается, что новые санкции не повлияют а сохранность и доступность средств клиентов