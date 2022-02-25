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Сбербанк сообщил, что офисы и системы работают в штатном режиме
Физическим и юридическим лицам доступны их средства в полном объеме.

Сбербанк сообщил, что системы и офисы банка работают в штатном режиме. Об этом сообщил Life.

В пресс-службе банка заявили, что физическим и юридическим лицам доступны их средства в полном объеме.

В офисах, банкоматах, мобильном приложении не ограничены операции по снятию и пополнению счетов. Отмечается, что новые санкции не повлияют а сохранность и доступность средств клиентов