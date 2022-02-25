Рязанские спасатели проверили готовность к ЧС

Во время тренировки отработали сбор, выдвижение, развертывание пункта управления и аэромобильной группировки главного управления МЧС России по Рязанской области.

В пятницу, 25 февраля, в главном управлении МЧС по Рязанской области прошла плановая проверка готовности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время тренировки отработали сбор, выдвижение, развертывание пункта управления и аэромобильной группировки главного управления МЧС России по Рязанской области.

На базе пункт управления организовали и отработали взаимодействие между органами федеральных органов исполнительной власти, правительством Рязанской области и администрацией Рязани. На заседании комиссии рассмотрели ликвидацию последствий происшествия, жизнеобеспечение населения и вопросы социально-бытового и психологического обеспечения.

В тренировке поучаствовали более 50 человек и 20 единиц техники.