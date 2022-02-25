Рязанские спасатели проведут тренировку по ликвидации происшествия
Во время тренировки планируется «отработать вопрос сбора и выезда аэромобильной группировки главного управления и подвижного пункта управления».
В пятницу, 25 февраля, в Рязани пройдет плановая тренировка по ликвидации условного происшествия. Об этом сообщил
Во время тренировки планируется «отработать вопрос сбора и выезда аэромобильной группировки главного управления и подвижного пункта управления». Отмечается, что учения пройдут для проверки систем управления, связи и оповещения, функционирования системы РСЧС.
В тренировке поучаствуют более 20 единиц техники и 50 человек личного состава.