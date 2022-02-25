Рязанка, вышедшая на улицу с плакатом против войны, получила двое суток ареста

На двух девушек составили протокол об административном правонарушении по статье 20.2 КоАП. Одна из них признала вину, ее оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Рязанка, вышедшая на улицу с плакатом против войны, получила двое суток ареста. Об этом пишет « Новая газета ».

В пятницу, 25 февраля, Железнодорожный суд Рязани вынес решение о двух задержанных жительниц Рязани. Их задержали в четверг, 24 февраля, на площади Победы, куда они пришли с антивоенными плакатами.

На девушек составили протокол об административном правонарушении по статье 20.2 КоАП («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

Девушка с плакатом «Нет войне» признала вину, ее оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Девушка с плакатом «Встречайте трепетную весну, люди Земли, убейте войну, прокляните войну, люди Земли» отказалась признавать свою вину. Суд арестовал ее на 48 часов.

Напомним, 24 февраля на площади Победы задержали пятерых рязанцев.

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