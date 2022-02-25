Рязанцы не стали отменять отдых за границей из-за событий на Украине

В основном рязанцы планируют ехать в Египет, Доминикану, Кубу, ОАЭ и Мальдивы

В связи с военными действиями на Украине ряд стран объявил о визовых санкциях в отношении россиян. В пятницу, 25 февраля, редакция РЗН. инфо пообщалась с турагентствами и выяснила, как отреагировали рязанцы, у которых есть туры за границу.Корреспонденту рассказали, что изначально в Чехии, Литве и Латвии границы были закрыты из-за пандемии. Туда могли попасть только отдельные категории граждан России.Менеджер турагентства «Гулливер» Екатерина Зыкова отметила, что «за последние несколько дней к нам не поступало обращений об отказе от туров или смене даты. Все рязанцы, у кого в ближайшее время планировался вылет, летят отдыхать».Менеджер турагентства «Прованс» рассказал, что массовых аннулирований путевок не происходит. «Буквально несколько рязанцев сдали туры за границу. Остальные едут отдыхать. Единственное, что немного увеличилось время полета», — отметил собеседник.А вот в агентстве путешествий «Андерсен» до конца недели приостановили оформление туров за границу. «Мы посоветовали рязанцам повременить из-за ситуации на Украине и в мире. Сейчас постоянно информируем их обо всех изменениях, оперативно решаем возникающие сложности и постоянно находимся с ними на связи. За последнее время ни один человек не сдал тур», — поделилась директор турагентства Юлия Чернова.По данным турагентств, в основном рязанцы планируют ехать в Египет, Доминикану, Кубу, ОАЭ и Мальдивы