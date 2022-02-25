Ростуризм с 1 марта закроет программу туристического кэшбека из-за отсутствия денег

С 18 января программой воспользовались почти 700 тысяч человек, им вернулось более 2,5 млрд рублей.

Ростуризм с 1 марта закроет программу туристического кэшбека из-за отсутствия денег. Об этом пишет « Российская газета ».

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что продажи туров по программе туристического кэшбека закроют в ночь на 1 марта в связи с «исчерпанием средств, выделенных на весенний этап программы».

Догузова рассказала, что с 18 января программой воспользовались почти 700 тысяч человек, им вернулось более 2,5 млрд рублей. Также она напомнила, что в 2022 году осенью и зимой откроется следующий этап программы.

Программа туристического кэшбека в России действует с 2020 года. Ее предложили для поддержания туристического рынка в межсезонье, когда сокращается спрос на поездки.

По условиям программы за купленный тур или оплаченное проживание картой «Мир» покупателю возвращается 20% стоимости, максимум — 20 тысяч рублей.

В 2022 году на программу выделили пять млрд рублей.