Путин призвал украинских военных взять власть в свои руки
Он также призвал не позволять радикалам в качестве живого щита использовать мирное население.
Владимир Путин призвал украинских военных взять власть в свои руки. Об этом
«Похоже нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ», — сказал президент России.
Обращаясь к украинским военным, Путин призвал их не позволять радикалам в качестве живого щита использовать мирное население.
Ранее Минобороны сообщало, что в жилых кварталах Киева украинские власти разместили установки «Град».