\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 25
-2°
Сбт, 26
-1°
Вск, 27
-2°
ЦБ USD 83.55 -3.38 26/02
ЦБ EUR 93.6 -4.17 26/02
Нал. USD 81 / 85.20 16:06
Нал. EUR 91 / 95.00 16:06
Новости
Публикации
Что изменилось в транспортной системе Рязани спустя полгода с начала «...
Жалобы на старый разваливающийся общественный транспорт...
Вчера 12:36
1 137
За что депутаты рязгордумы могут лишиться своих мандатов?
С середины прошлого года рязанская городская дума остае...
22 февраля 14:59
2 172
Рязанки поделились историями родов в перинатальном центре. Эксперт про...
История с трагедией в рязанском перинатальном центре пр...
21 февраля 15:09
1
9 279
Игорь Растеряев о бренде Рязани, концертах на Украине и почему он не и...
В Рязани музыкант Игорь Растеряев дал два концерта в ка...
21 февраля 14:21
3 771
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Путин готов послать в Минск делегацию для переговоров с украинской стороной
На предложение Зеленского Путин готов направить в Минск российскую делегацию на уровне представителей МО, МИД и администрации президента для переговоров с украинской делегацией.

Пресс-секретарь президента сообщил, что Владимир Путин готов послать в Минск делегацию на уровне представителей Минобороны, МИДа и администрации президента для переговоров с украинской стороной. Об этом передает РИА Новости.

«Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Изначально президент России Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса», — пояснил он. На предложение Зеленского Путин готов направить в Минск российскую делегацию на уровне представителей МО, МИД и администрации президента для переговоров с украинской делегацией.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил Путина, что будет готов создать все условия для проведения переговоров России и Украины и для безопасности переговорщиков.