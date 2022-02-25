Путин готов послать в Минск делегацию для переговоров с украинской стороной

На предложение Зеленского Путин готов направить в Минск российскую делегацию на уровне представителей МО, МИД и администрации президента для переговоров с украинской делегацией.

Пресс-секретарь президента сообщил, что Владимир Путин готов послать в Минск делегацию на уровне представителей Минобороны, МИДа и администрации президента для переговоров с украинской стороной. Об этом передает РИА Новости.

«Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Изначально президент России Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса», — пояснил он. На предложение Зеленского Путин готов направить в Минск российскую делегацию на уровне представителей МО, МИД и администрации президента для переговоров с украинской делегацией.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил Путина, что будет готов создать все условия для проведения переговоров России и Украины и для безопасности переговорщиков.