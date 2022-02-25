Прончанин ответит в суде за убийство коллеги на ферме
Мужчины вместе распивали алкоголь, между ними возник конфликт, началась драка. Один мужчина ударил другого несколько раз ножом в грудь, после чего скрылся. Его задержали «по горячим следам»
Прончанин ответит в суде за убийство коллеги на ферме. Об этом
18 ноября 2021 года в помещении одной из ферм в Пронском районе двое работников распивали алкоголь. Между ними произошел конфликт, началась драка. Один мужчина ударил другого несколько раз ножом в грудь, после чего скрылся. Потерпевший умер.
«По горячим следам» оперативники задержали 33-летнего жителя Пронска. Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Документы передали в суд.