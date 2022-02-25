Поиски пропавшей Елены Логуновой возобновятся весной

Прошло семь месяцев с тех пор, как пропала Елена.

Весной возобновятся поиски пропавшей 26-летней рязанки Елены Логуновой. Об этом в Instagram сообщила детектив Екатерина Шумякина.

Она опубликовала фото с матерью рязанки, где написала несколько слов. «Где все началось, там и закончится. Скоро сойдет снег и мы продолжим поиски», — написала она.

Детектив отметила, что уже прошло семь месяцев с тех пор, как пропала Елена.

«Пока человек не сдается, он сильнее своей судьбы», — заявила детектив.

Напомним, Елена Логунова пропала в июле 2021 года. Женщина бесследно исчезла спустя несколько дней после своего дня рождения.