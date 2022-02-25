Подоляк заявил о готовности Украины к переговорам о нейтральном статусе

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении сообщил, что не увидел готовности европейских стран «воевать вместе с нами и увидеть Украину в НАТО». Это значит, что «они боятся», сказал советник.

Cоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина готова провести с Россией переговоры о нейтральном статусе, но она должна получить и гарантии безопасности. Об этом передает РБК .

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении сообщил, что не увидел готовности европейских стран «воевать вместе с нами и увидеть Украину в НАТО». Это значит, что «они боятся», сказал советник.

Он добавил, что Украина «не боится, как не боится говорить с Россией» о нейтральном статусе и о гарантиях.

«Вопрос только в том, кто и как сможет прогарантировать безопасность Украины и выполнение договоренностей гарантами», — заявил Подоляк. Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине специальную военную операцию.