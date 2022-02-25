Песков: Россия примет ответные санкции против Евросоюза и США
Ответные санкции будут приняты после анализа действий Запада. При выборе шагов Россия будет исходить исключительно из собственных интересов.
В пятницу, 25 февраля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Россия будет принимать ответные меры на санкции Евросоюза и США. Об этом пишет
«Разумеется, ответные меры последуют. Закон взаимности будет здесь, конечно же, действовать», — сказал представитель Кремля.
Песков отметил, что ответные санкции будут приняты после анализа действий Запада. При выборе шагов Россия будет исходить исключительно из собственных интересов.