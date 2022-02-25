Николай Любимов высказался о возможном снятии коронавирусных ограничений

Политик отметил, что ситуация с заболеваемостью постепенно улучшается: количество заболевших за сутки снизилось с 1,5 тысяч до 900 человек.

Николай Любимов высказался о возможном снятии коронавирусных ограничений в Рязанской области. Об этом губернатор заявил в пятницу, 25 февраля, на заседании оперштаба.

Политик отметил, что ситуация с заболеваемостью постепенно улучшается: количество заболевших за сутки снизилось с 1,5 тысяч до 900 человек.

«Те ограничения, которые существуют, нужно контролировать… их исполнение. Там, где вы видим уже возможность отмены этих ограничений, мы их естественно будем снимать на основании мнений Роспотребнадзора», — подчеркнул Любимов.