МЧС: в Касимове загорелось нежилое здание
На улице Уткина загорелась кровля нежилого здания площадью 25 на 30 метров.
В Касимове загорелось нежилое здание. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Вызов о пожаре поступил в пятницу, 25 февраля, в 16:57. На улице Уткина загорелась кровля нежилого здания площадью 25 на 30 метров.
В МЧС отметили, что информации о пострадавших не поступало.
На тушение пожара выехали четыре единицы техники и 13 человек личного состава.
Ранее фото пожара в соцсетях разместили очевидцы.