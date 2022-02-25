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Мать умершего в рязанском перинатальном центре младенца рассказала, как пережила потерю сына
Женщинам, которые столкнулись с потерей ребенка, она посоветовала не закрываться в себе, обращаться за помощью и говорить о трагедии.

Мать умершего в рязанском перинатальном центре младенца рассказала, как пережила потерю сына. Об этом рязанка написала на своей странице в Instagram в пятницу, 25 февраля.

Вероника Инзина отметила, что боль от пережитого остается на всю жизнь, но притупляется со временем и нужно научиться с ней жить.

«Поддержка всех — это самое главное, а у нас ее было столько, что мы просто не имели право сдаться», — написала рязанка.

Она рассказала, что часто смотрит свои фотографии, сделанные во время беременности, и фотографии сына в реанимации.

«Я не знаю, как это объяснить, но я чувствую, что именно Марк нам придает огромные силы идти и жить дальше», — поделилась Вероника.

Женщина рассказала, что после трагедии обратилась в благотворительный фонд за помощью психолога. Женщинам, которые столкнулись с потерей ребенка, она посоветовала не закрываться в себе, обращаться за помощью и говорить о трагедии.

Напомним, в конце января стало известно, что в перинатальном центре умер новорожденный. До этого он был в коме. После гибели ребенка следователи возбудили уголовное дело, а пострадавшая семья начала искать пострадавших от рук врачей перинатального центра.